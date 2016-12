Da Daniele Silvestri a Malika Ayane, un weekend tutto da... ascoltare

​Con Daniele Silvestri, nel raduno solidale di Vulci anche Diodato, Franki Hi Nrg, Diego Mancino, Abdrea Satta dei Tetes de Bois, Otto Ohm, Selton. Paolo Conte si esibirà invece sabato all'Auditorium Horszowski di Monforte d'Alba (CN). Francesco De Gregori farà tappa sabato in piazza Roma a Pontelandolfo (BN), lunedì in piazza Cesare Battisti a Vignanello (VT).



Due date per Ian Anderson, il padre padrone dei Jethro Tull: domenica in piazza Signorelli a Cortona (AR) e martedì all'Arena del Mare di Civitanova Marche (MC). Vinicio Capossela è di scena sabato all'Arena del Mare di Civitanova Marche (MC), martedì al teatro Dannunzio di Pescara. Fiorella Mannoia canta sabato nel parco di Villa Bertelli a Forte dei Marmi (LU), lunedì alla Summer Arena di Soverato (CZ). I Verdena hanno in programma un concerto domenica a Pesaro. Giusy Ferreri canta sabato al McArthurGlen Outlet di Noventa di Piave (VE). Gli Afterhours si esibiscono sabato al Bastione Santi Quaranta di Treviso, domenica al Parco Naturale della Maremma a Grosseto, lunedì alla Beach Arena di Lignano Sabbiadoro (UD), martedì nel teatro Greco di Tindari (ME). Malika Ayane canta sabato in piazza Cattedrale a Trani e domenica all'Arena San Giovanni di Ostuni (BR).



Ludovico Einaudi ha in programma concerti sabato al teatro dei Ruderi di Cirella a Diamante (CS), domenica nel teatro Antico di Taormina (ME), lunedì, martedì e mercoledì al teatro Dal Verme di Milano. I Mudhoney, padri fondatori del Grunge, suonano venerdì in piazza Castello a Castelbuono (PA). Il rapper Salmo è in concerto sabato a Peschiera del Garda (VR). Max Gazzè sarà sabato alla Torre Regina Giovanna di Apani (BR), domenica alla Banchina San Domenico di Molfetta (BA), mercoledì all'Arena Beniamino Gigli di Porto Recanati (MC).



Stefano Bollani è atteso domenica al Parco Scolacium di Borgia (CZ). I Giant Sand, storica band dell'indie, domenica in concerto in piazza Castello a Castelbuono (PA). I Misfits, band di super culto tra il punk, l'heavy metal e l'horror, sono in concerto sabato al Mamamia di Senigallia (AN), domenica al The Jungle di Cascina di Pisa, lunedì al Circolo Magnolia di Segrate (MI). Appuntamento con i Public Service Broadcasting martedì in piazza Castello a Sesto al Reghena (PN). Patty Pravo lunedì canta in piazza del Popolo ad Offida (AP) e mercoledì all'Anfiteatro Falcone e Borsellino di Zafferana Etnea (CT).