Da Clooney a Hugh Grant: 60 stelle con Greenpeace per salvare l'Artico

Hanno aderito alla campagna di Greenpeace per cercare di convincere la Shell a non iniziare le trivellazioni nell'Artico previste per i prossimi giorni. Sono 60 stelle dello spettacolo, da George Clooney a Hugh Grant, Chris Martin e Naomi Campbell: nelle foto scattate da Andy Gotts indossano una maglietta con scritto "Save The Arctic" e disegnata per l'occasione da Vivienne Westwood.