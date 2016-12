Da Bruce Springsteen a David Gilmour: il Postepay Sound Rock in Roma accende per due mesi la Capitale

Roma Caput Mundi. Ma in questo caso sarebbe meglio direi Caput Musicae. Il Postepay Sound Rock in Roma giunge alla sua ottava edizione e, dopo l'oltre milione e mezzo di spettatori raccolti nelle scorse edizioni presenta un cartellone da capogiro per confermarsi la rassegna musicale più grande d'Italia. Un evento che mette al centro la musica rispettando l'ambiente, essendo a impatto zero, e dando il proprio contributo anche a numerose campagne sociali promosse negli anni (la lotta alla violenza sulle donne, il bullismo, la sensibilizzazione alla donazione del midollo osseo).



I palchi saranno tre: il "Black Stage", il "White Stage" e il "Red Stage" per dj set. Oltre alla location straordinaria del Circo Massimo riservata agli eventi nell'evento rappresentati dai concerti del Boss e di Gilmour. Nel villaggio del festival ci sarà anche "Rock In Movie", uno spazio dedicato alle proiezioni cinematografiche con una selezione delle migliori pellicole della storia del Rock, tra cui “Cobain: Montage of Heck”; “Woodstock (40th Anniversary Ultimate Collector’s Edition)”; “Imagine: John Lennon”; “U2 Rattle and Hum”; “Sex Pistols – Oscenità e Furore”; “Pink Floyd – Live in Pompeii”; “Beatles Forever”; “David Bowie – Love U Till Tuesday”. A ingresso gratuito, l’ippodromo delle Capannelle sarà aperto al pubblico il 17 e 24 giugno, 1 e 8 luglio: oltre ai film, nel corso delle serate si terranno dj-set e street food.



Line up e calendario:

Martedì 7 giugno / DURAN DURAN

Mercoledì 8 giugno / NIGHTWISH

Martedì 21 giugno / LUKAS GRAHAM

Martedì 28 giugno / BLACKBERRY SMOKE

Sabato 2 luglio / G3 featuring JOE SATRIANI, STEVE VAI E THE ARISTOCRATS

Sabato 2 e Domenica 3 luglio / DAVID GILMOUR

Mercoledì 6 luglio / GLEN HANSARD

Lunedì 11 luglio / SUEDE-STEREOPHONICS

Martedì 12 luglio / SLAYER e AMON AMARTH

Mercoledì 13 luglio / THE 1975

Venerdì 15 luglio / SKUNK ANANSIE

Sabato 16 luglio / BRUCE SPRINGSTEEN and THE E STREET BAND

Lunedì 18 luglio / PRIMAL SCREAM

Domenica 24 luglio / IRON MAIDEN (special guests: Saxon, Anthrax, Sabaton, Bullet For My Valentine, The Raven Age, The Wild Lies e A Perfect Day).