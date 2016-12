Da Beyoncé ai Coldplay: le stelle della musica insieme contro la povertà

La serata sarà presentata dal conduttore televisivo americano Stephen Colbert, insieme alla co fondatrice di Chime for Change, Salma Hayek, e agli attori Deborra-Lee, Hugh Jackman, Kerry Washington e Olivia Wilde.



Chime for change, l'iniziativa creata da Gucci nel 2013 per raccogliere fondi e fare campagna di sensibilizzazione sui diritti di uguaglianza per ragazze e donne, ha avviato una nuova collaborazione con Global Citizen. "Rafforzare il ruolo delle ragazze e delle donne rappresenta un passo cruciale verso la fine della povertà estrema, e io - afferma la Hayek - sono orgogliosa di fare parte di questo momento storico in cui insieme leveremo le nostre voci per realizzare un cambiamento concreto per tutte le donne del mondo".



Global Citizen e Chime for Change esortano i sostenitori a intervenire a favore dell'istruzione attraverso una campagna di raccolta fondi che promuove iniziative formative per ragazze e donne di tutto il mondo. Donando a Chime for Education, i fan parteciperanno all'estrazione di due biglietti Vip per assistere al Global Citizen Festival.