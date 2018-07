Da Amanda Lear a Bebe Vio: ecco le voci de "Gli Incredibili 2"

Era il 2004 quando "una normale famiglia di supereroi" arrivava nelle sale di tutto il mondo e conquistava spettatori grandi e piccoli. Ora quella coppia di genitori e i loro tre figli un po' speciali tornano più forti e divertenti che mai.

Nei panni della stilista Edna Mode, torna Amanda Lear, sorpresa ma felice di ritrovare un personaggio tanto amato: "Ricordo la prima volta che mi proposero il ruolo: mi fecero vedere una foto di Edna e la trovai bruttissima, ma mi sono divertita a interpretarla per questo tono della voce, per questo modo di chiamare tutti 'tesoro' che la ricorda chiaramente le signore prepotenti del mondo della moda che sanno tutto meglio di tutti. Il fatto che dopo 14 anni abbiano voluto farla tornare dimostra che il personaggio ormai è diventato cult. Io ne sono felice e poi mi piace il mestiere di doppiatrice: si può fare senza bisogno di truccarsi".

Una new entry è invece Bebe Vio che per la prima volta ha vissuto un'esperienza di doppiaggio prestando la voce al personaggio tutto nuovo della supereroina Voyd: "È stato molto difficile però mi sono divertita tanto e poi mi sono sentita a mio agio perché Voyd ha una parlata velocissima e io parlo naturalmente così. Mi hanno sempre rimproverata per questo e invece per una volta mi è tornato utile!".

Tiberio Timperi, che dà la propria voce a un giornalista, si è detto molto legato al primo film e per questo è stata per lui un'emozione partecipare alla versione italiana di questo seguito: "'Gli Incredibili' è stato probabilmente il primo film che ho visto insieme a mio figlio e quindi per me è fonte di orgoglio venire coinvolto. È stata una bella esperienza, spero che si ripeta".

Al posto di Pietro Biondi, questa volta c'è Orso Maria Guerrini ad interpretare l'agente Rick Dicker: "Ho cercato di ricordare Paolo Ferrari quando doppiava Humphrey Bogart".

"Gli Incredibili 2" è già un successo: nel Nord America, dove ha debuttato a giugno, ha incassato 504 milioni di dollari, superando gli introiti del primo capitolo.