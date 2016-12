Da Affleck-Garner a Stefani-Rossdale: le coppie vip scoppiano

A volte c'è di mezzo la tata, come per "Ben&Jen", come gli americani hanno affettuosamente chiamato Affleck e Garner per i 10 anni in cui sono stati marito e moglie. Altre, sono solo le "differenze inconciliabili", come quelle di cui si sono accorti dopo 13 anni di matrimonio Gwen Stefani e Gavin Rossdale.



Le coppie vip, sposate e non, sono sempre scoppiate con straordinaria naturalezza, ma negli ultimi tempi i comunicati in cui le star annunciano la separazione e promettono di fare di tutto per non far soffrire i loro figli, stanno diventando quotidianità. Negli ultimi mesi sono state così tante che i tabloid di gossip si sono lasciati prendere dall'euforia, facendo saltare anche coppie che a separarsi con ci pensano proprio. Così Will Smith è stato costretto a smentire, peraltro duramente, la notizia del suo accordo di divorzio multimilionario da Jada Pinkett e Halle Berry ha dovuto giustificarsi pubblicamente perché era stata pizzicata senza la fede: l'aveva solo persa.