Cuzn, il menestrello di strada che canta con il cuore

Dai sottoscala londinesi, passando per gli appartamenti di lusso americani per poi approdare sotto il sontuoso sole di Sydney, arriva Cuzn. Con sensibilità ritmica, voce incredibile e humour da vendere, non è solo un cantante o un'artista di strada ma un musicista completo che deve tutto al percorso messo insieme negli ultimi anni. Durante i suoi viaggi ha collezionato un numero impressionante di concerti e ha supportato importantissimi artisti, tra cui: The Radiators, Owen Campbell, Andy Rourke (The Smiths), Primal Scream, The Horrors e molti altri. "Monster Truck" segna il suo debutto italiano e Tgcom24 vi presenta in anteprima il video.