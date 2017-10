Cromo: "Rappo la mia Genova e la riporto nella mappa del rap"

Come nasce questa collaborazione?

Da un legame di amicizia prima di tutto, quando è nato questo pezzo ho pensato subito di chiamare Vegas, mi sembrava il rapper più appropriato, per me è uno dei più forti per quanto riguarda la metrica e la melodia. Lavoriamo a 360 gradi sulle canzoni e lui era perfetto.



I tuoi video fanno milioni di visualizzazioni, sei contento?

Non me lo aspettavo. A Genova mi fermano per strada i ragazzi di qualsiasi età, dai 35 ai 12enni. In città mi hanno appoggiato molto, hanno sentito questo Cromito a Milano ma genovese. La fanbase è forte, sono più che felice.



Quanto è difficile oggi affermersi per un rapper che arriva da Genova?

Molto. E' una città contro. Per una volta ho sentito il sostegno. Vedo anche tanti ragazzi della mia età che ci provano. Io lo faccio da quando ero bambino, a 13 anni già scrivevo.



A proprosito di scrittura, quali sono i temi delle tue canzoni?

Ci sono tantissimi riferimenti a Genova. Perché è una città molto affascinante che mi ha premesso di scoprire e di scoprirmi. Prendo molto dalle strade di Genova, dalle scritte e dalla mia vita quotidiana. Non mi sforzo, nasce tutto spontaneo.



Stai lavorando al tuo primo album, cosa ci puoi anticipare?

Canzoni tutte diverse, brani che possono spiazzare, ci sarà spazio per il lato melodico e per quello metrico per quanto riguarda i testi. Ci sono tantissime sfumature. Ci saranno delle collaborazioni, ma non posso dire di più...



Che musica ascolti?

De Andrè, che a Genova è nel cuore di tutti. Del rap, invece, mi piace quello americano, sin da quando ero piccolo. E poi sono cresciuto con i Dogo. Il primo pezzo che ho ascoltato, a 11 anni, è stato Boing.



Faccimao dissing, chi non ti piace?

Non faccio tanto caso a quelli che non mi piacciono.