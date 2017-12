Critics Choice Awards, otto nomination spingono Luca Guadagnino verso l'Oscar

E' una vera e propria corsa verso l'Oscar quella di Luca Guadagnino e del suo "Call Me by Your Name" ("Chiamami con il tuo nome"). Il film del regista italiano ha ottenuto infatti ben otto nomination ai Critics Choice Awards, i prestigiosi riconoscimenti assegnati ogni anno dai rappresentati della critica statunitense ai migliori film e programmi televisivi. Grande soddisfazione anche per Alessandra Mastronardi, candidata come miglior attrice non protagonista nella serie "Master of None", per il ruolo di Francesca.

"Call Me by Your Name" è stato nominato come miglior film, miglior regia, miglior attore protagonista (Timothée Chalamet), miglior attore non protagonista (Armie Hammer e Michael Stuhlbarg), miglior sceneggiatura adattata (James Ivory), miglior fotografia (Sayombhu Mukdeeprom) e miglior canzone (Mistery of Love).



Meglio di lui ha fatto solo Guillermo del Toro e il suo "The Shape of Water" (La Forma dell'Acqua), favorito numero uno con ben 14 candidature. Le otto nomination ai Critics Choice 2018 vanno ad aggiungersi al premio come Miglior film del 2017 assegnato qualche giorno fa alla pellicola di Guadagnino dalla Los Angeles Film Critics Association, l'associazione che riunisce i critici cinematografici della città californiana, che ha insignito l'italo-algerino anche del riconoscimento per la miglior regia, a pari merito con Guillermo del Toro ("The Shape of Water").



Non solo, "Call Me by Your Name" è in piena corsa anche agli Independent Spirit Awards, i premi dedicati al cinema indipendente che andranno in scena il giorno antecedente la notte degli Oscar, grazie alle sei candidature ottenute, tra cui quella per il Miglior film. Negli ultimi anni ad aggiudicarsi quel premio sono stati "Moonlight", "Il Caso Spotlight" e "Birdman", risultati poi tutti vincitori anche agli Academy Awards.



Il prossimo 11 gennaio, alla cerimonia di premiazione dei Critics Choice Awards, ci potrebbe essere gloria anche per Alessandra Mastronardi, candidata come Miglior attrice non protagonista in una serie commedia per il ruolo di Francesca nella seconda stagione di" Master of None", lo show creato da Aziz Ansari e Alan Yang e distribuito da Netflix.