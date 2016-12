Parata di stelle sul red carpet dei Criticsʼ Choice Awards 2016 1 di 41 LaPresse LaPresse Parata di stelle sul red carpet dei Critics' Choice Awards 2016 2 di 41 LaPresse LaPresse Parata di stelle sul red carpet dei Critics' Choice Awards 2016 3 di 41 LaPresse LaPresse Parata di stelle sul red carpet dei Critics' Choice Awards 2016 4 di 41 LaPresse LaPresse Parata di stelle sul red carpet dei Critics' Choice Awards 2016 5 di 41 LaPresse LaPresse Parata di stelle sul red carpet dei Critics' Choice Awards 2016 6 di 41 LaPresse LaPresse Parata di stelle sul red carpet dei Critics' Choice Awards 2016 7 di 41 LaPresse LaPresse Parata di stelle sul red carpet dei Critics' Choice Awards 2016 8 di 41 LaPresse LaPresse Parata di stelle sul red carpet dei Critics' Choice Awards 2016 9 di 41 LaPresse LaPresse Parata di stelle sul red carpet dei Critics' Choice Awards 2016 10 di 41 LaPresse LaPresse Parata di stelle sul red carpet dei Critics' Choice Awards 2016 11 di 41 LaPresse LaPresse Parata di stelle sul red carpet dei Critics' Choice Awards 2016 12 di 41 LaPresse LaPresse Parata di stelle sul red carpet dei Critics' Choice Awards 2016 13 di 41 LaPresse LaPresse Parata di stelle sul red carpet dei Critics' Choice Awards 2016 14 di 41 LaPresse LaPresse Parata di stelle sul red carpet dei Critics' Choice Awards 2016 15 di 41 LaPresse LaPresse Parata di stelle sul red carpet dei Critics' Choice Awards 2016 16 di 41 LaPresse LaPresse Parata di stelle sul red carpet dei Critics' Choice Awards 2016 17 di 41 LaPresse LaPresse Parata di stelle sul red carpet dei Critics' Choice Awards 2016 18 di 41 LaPresse LaPresse Parata di stelle sul red carpet dei Critics' Choice Awards 2016 19 di 41 LaPresse LaPresse Parata di stelle sul red carpet dei Critics' Choice Awards 2016 20 di 41 LaPresse LaPresse Parata di stelle sul red carpet dei Critics' Choice Awards 2016 21 di 41 LaPresse LaPresse Parata di stelle sul red carpet dei Critics' Choice Awards 2016 22 di 41 LaPresse LaPresse Parata di stelle sul red carpet dei Critics' Choice Awards 2016 23 di 41 LaPresse LaPresse Parata di stelle sul red carpet dei Critics' Choice Awards 2016 24 di 41 LaPresse LaPresse Parata di stelle sul red carpet dei Critics' Choice Awards 2016 25 di 41 LaPresse LaPresse Parata di stelle sul red carpet dei Critics' Choice Awards 2016 26 di 41 LaPresse LaPresse Parata di stelle sul red carpet dei Critics' Choice Awards 2016 27 di 41 LaPresse LaPresse Parata di stelle sul red carpet dei Critics' Choice Awards 2016 28 di 41 LaPresse LaPresse Parata di stelle sul red carpet dei Critics' Choice Awards 2016 29 di 41 LaPresse LaPresse Parata di stelle sul red carpet dei Critics' Choice Awards 2016 30 di 41 LaPresse LaPresse Parata di stelle sul red carpet dei Critics' Choice Awards 2016 31 di 41 LaPresse LaPresse Parata di stelle sul red carpet dei Critics' Choice Awards 2016 32 di 41 LaPresse LaPresse Parata di stelle sul red carpet dei Critics' Choice Awards 2016 33 di 41 LaPresse LaPresse Parata di stelle sul red carpet dei Critics' Choice Awards 2016 34 di 41 LaPresse LaPresse Parata di stelle sul red carpet dei Critics' Choice Awards 2016 35 di 41 LaPresse LaPresse Parata di stelle sul red carpet dei Critics' Choice Awards 2016 36 di 41 LaPresse LaPresse Parata di stelle sul red carpet dei Critics' Choice Awards 2016 37 di 41 LaPresse LaPresse Parata di stelle sul red carpet dei Critics' Choice Awards 2016 38 di 41 LaPresse LaPresse Parata di stelle sul red carpet dei Critics' Choice Awards 2016 39 di 41 LaPresse LaPresse Parata di stelle sul red carpet dei Critics' Choice Awards 2016 40 di 41 LaPresse LaPresse Parata di stelle sul red carpet dei Critics' Choice Awards 2016 41 di 41 LaPresse LaPresse Parata di stelle sul red carpet dei Critics' Choice Awards 2016 leggi dopo slideshow ingrandisci

Il musical diretto da Chazelle con Emma Stone e Ryan Gosling continua così la sua marcia trionfale dopo aver già fatto man bassa di premi da Venezia, a Toronto ai recenti European Film Awards. Il film arriverà nelle sale italiane dal 26 gennaio. La cerimonia è andata in scena nell'insolita location del Barker Hangar di Santa Monica.



TUTTI I PREMI ASSEGNATI :



MIGLIOR FILM – "La La Land"

MIGLIOR ATTORE – Casey Affleck, "Manchester by the Sea"

MIGLIORE ATTRICE – Natalie Portman, "Jackie"

MIGLIORE ATTORE NON PROTAGONISTA – Mahershala Ali, "Moonlight"

MIGLIORE ATTRICE NON PROTAGONISTA – Viola Davis, "Fences"

MIGLIORE ATTORE GIOVANE – Lucas Hedges, "Manchester by the Sea"

MIGLIOR CAST – "Moonlight"

MIGLIOR REGISTA – Damien Chazelle, "La La Land"

MIGLIORE SCENEGGIATURA ORIGINALE – Pari merito: Damien Chazelle, "La La Land" e Kenneth Lonergan, "Manchester by the Sea"

MIGLIORE SCENEGGIATURA NON ORIGINALE – Eric Heisserer, "Arrival"

MIGLIOR SCENOGRAFIA – Linus Sandgren, "La La Land"

MIGLIORE PRODUZIONE – David Wasco, Sandy Reynolds-Wasco, "La La Land"

MIGLIORE MONTAGGIO – Tom Cross, "La La Land"

MIGLIORI COSTUMI – Madeline Fontaine, "Jackie"

MIGLIOR TRUCCO – "Jackie"

MIGLIORI EFFETTI VISIVI – "The Jungle Book"

MIGLIOR FILM DI ANIMAZIONE – "Zootropolis"

MIGLIOR FILM DI AZIONE – "Hacksaw Ridge"

MIGLIORE ATTORE IN UN FILM DI AZIONE – Andrew Garfield, "Hacksaw Ridge"

MIGLIORE ATTRICE IN UN FILM DI AZIONE – Margot Robbie, "Suicide Squad"

MIGLIOR COMMEDIA – "Deadpool"

MIGLIORE ATTORE IN UNA COMMEDIA – Ryan Reynolds, "Deadpool"

MIGLIORE ATTRICE IN UNA COMMEDIA – Meryl Streep, "Florence Foster Jenkins"

MIGLIORE FILM HORRO/SCI-FI – "Arrival"

MIGLIOR FILM STRANIERO – "Elle"

MIGLIOR CANZONE – "City of Stars" from "La La Land"

MIGLIOR RISULTATO – Justin Hurwitz, "La La Land"