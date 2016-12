Cristiano Malgioglio: "Debutto in teatro, sarò la trans cubana di Miguel Barnet"

Cristiano Malgioglio debutta a teatro. In quarant'anni di carriera nella musica e qualche cameo al cinema, il paroliere ora è pronto a calcare il palco. Lo farà, come anticipa a Tgcom24 , interpretando la trans Fatima , da un testo tratto dal libro "Le regine dell'Avana" di Miguel Barnet. "A suggerirmelo è stato lo stesso autore, mi sto già esercitando perché sarà tutto in spagnolo", spiega.

Come è nata questa idea?

L'anno scorso ho incontrato Miguel Barnet, il più grande scrittore cubano vivente, e mi ha proposto di portare a teatro il suo libro. Ma ero un po' incerto, perché non mi sentivo pronto. L'ho risentito qualche settimana fa e mi ha convinto.

Raccontaci dello spettacolo, dove sarà ambientato?

E' una trans che nel periodo della rivoluzione lascia la sua città natale e si trasferisce all'Avana. Si chiama Fatima perché nel giardino di casa sua le compare la Madonna. Mi vedrete vestito da donna, non tipo i Legnanesi però. Sto facendo una ricerca sui costumi, che saranno molto teatrali. Si svolgerà tutto in una stanza nuda, con un televisore acceso che trasmette in continuazione dei filmati del presidente Fidel Castro. Sarò da solo sul palco, la mia non è una pronuncia perfetta, quindi reciterò in lingua spagnola.

Farai una tournée?

Sì, mi fermo un po' con la tv e lo porterò in giro per l'Italia. E poi magari anche in Spagna, il debutto sarà a Cuba. La regia vorrei affidarla a Juan Carlos Tabio, che ha diretto 'Fragola e Cioccolato' e che ha anche girato un mio video in passato. Ma nessuno se ne è accorto che un candidato all'Oscar ha lavorato con me... Adesso vado a Cuba perché devo parlare con lo scrittore Barnet di questo progetto. Spero di fare il pienone tutte le sere...

E in tv cosa ti aspetta?

Si parla della mia presenza al 'Grande Fratello Vip'. Alba Parietti dice che le voci che la danno sulla casa ledono la sua immagine, a me invece diverte molto l'idea. Ma vorrei una stanza solo per me, non riuscirei a dormire con nessuno. E poi mi piacerebbe tornare a lavorare con Piero Chiambretti... vedremo...

Quando il prossimo disco?

Vorrei fare un album tutto in brasiliano con le canzoni di Ney Matogrosso. Non venderò una copia, ma tanto ormai non vende più nessuno.

Chi ti piace delle cantanti italiane?

Nessuna. Non mi danno emozioni. Mi piacciono solo i Modà, nei loro testi ritrovo a volte il Malgioglio di ieri. Piuttosto che Emma preferisco ascoltare Rihanna.

L'ultimo disco che hai comprato?

I Coldplay.

Mina e Celentano a dicembre escono con un nuovo album, ci sarà qualche tua canzone?

Li conosco bene entrambi. Avevo mandato loro un brano bellissimo, ma Massimiliano Pani mi ha detto che avevano già chiuso l'album. Mi è dispiaciuto molto. Tanti mi rimproverano perchè dicono che continuo a scrivere per Jurassic Park. Per me loro sono sempre attualissimi, sono due ragazzi. Anche se non ci vediamo spesso, ogni volta è una festa. Con Adriano ci siamo riabbracciati qualche mese fa, Mina non la sento da tempo, ma suo figlio mi ha mandato i suoi saluti e un abbraccio grande.

Chi sono i tuoi amici nel mondo dello spettacolo?

Ho pochi amici veri, ad esempio l'infermiera Mimma che ha curato mia mamma fino all'ultimo. Nello spettacolo Massimo Giletti, Carlo Conti, Piero Chiambretti, Simona Ventura. Mara Venier non la sento più, non mi telefona più. Io non le ho fatto niente, la considero una di famiglia, una delle persone più importanti della mia vita. Ma non ci sentiamo più.

Ti piace il gossip di oggi?

Mi sembra tutto così patetico. Non compro più i settimanali perché vedo sempre e solo un signorina in copertina. E' un gossip che non amo, prima c'erano i veri personaggi: Carolina di Monaco, Ornella Muti... Facevano sognare. Oggi ci sono quattro sventurate che pur di apparire farebbero qualsiasi cosa. Mi diletto leggendo 'Famiglia Cristiana'.

Vai al cinema?

Spessissimo, mi piace al pomeriggio, quando siamo in pochi. Ho visto 'La pazza gioia' tre volte, un film che mi ha fatto impazzire. Se Carla Bruni cantasse come recita sua sorella Valeria sarebbe Maria Callas.

Sei innamorato?

Ho delle grandi passioni, ma nessun amore. Sono felice, mi rifugio spesso in Irlanda dove c'è una persona a me cara. Sono molto fedele (ride, ndr). Dici che mi crederanno?