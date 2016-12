Cristiano Malgioglio: "Canto gli Anni 50 aspettando Jennifer Lopez"

Da " Mambo " ad " Angelina ", da " La vie en rose " a " Buonasera Signorina " fino al repertorio spagnolo con la nuova versione di " Carne Viva ". Cristiano Malgioglio torna con un doppio album, " Iconic Fifties ", in cui reinterpreta le cover delle icone degli Anni 50, da Amalia Rodriguez a Edith Piaf : "Avevo tanta paura di cantare i classici con cui sono cresciuto. La prossima sfida? Far interpretare un mio brano a Jennifer Lopez ".

Come è nato questo doppio cd?

L'idea è nata per scherzo, devo dire grazie a Chiambretti, mai avrei pensato di poter interpretare questi brani. Lui però al 'Grand Hotel' me lo ha proposto e me ne sono innamorato. Sono molto felice perché queste canzoni erano la colonna sonora dei miei genitori. Le avevo dimenticate e grazie all'intuizione di Piero le ho rispolverate. Sinceramente all'inizio avevo il terrore di cantare questi classici...

C'è anche il repertorio spagnolo...

Sì, i latini che amo io. Come Marc Anthony. A proposito, ho inserito anche 'Carne Viva', l'ultimo brano che ho scritto per Mina e ora abbiamo proposto la versione spagnola a Jennifer Lopez, so che le è piaciuta, sto aspettando il suo sì con trepidazione...

In molti adesso ti conoscono come personaggio televisivo, adesso i giovanissimi scopriranno che sei anche un cantante...

Mi dispiace perché facendo la tv mi prendono meno in considerazione come cantautore, ma scrivere è il mio grande amore. Adesso ho cominciato una collaborazione con Bianca Atzei, interprete meravigliosa, la voce più bella del panorama. Anche se il mio amore rimane Mina.



Cosa pensi del panorama musicale attuale?

La musica non è più quella di un tempo. Non ci sono più i grandi cantautori che ci hanno fatto sognare, i brani oggi sono tutti uguali, tutti noiosi. Io mi stufo solo al pensiero di ascoltarli.

Hai ritrovato una grande popolarità tra i giovani..

Ci sono ragazzi di 16 anni che parlano con me come se io fossi un loro coetaneo. Sui social mi scrivono sempre, mi danno anche tanti consigli, quando posso rispondo. Mi piace l'affetto che mi dimostrano. Mi fanno sentire più giovane, d'altronde io sono senza età.

Chi lo vincerà il Grande Fratello?

Tutti. Anche se mi piacerebbe Jessica, appena è uscita la sorella Lidia si è addolcita, è l'unica che riesce a commuoversi veramente.

Nuovi progetti?

Parto per Cuba, per la promozione e mi riposo un po', poi non so cosa succede. Forse torno a lavorare con Piero. Vuoi sapere la verità? Ancora non lo so cosa voglio fare da grande.