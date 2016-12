30 marzo 2015 Cristiano De André scivola con l'auto e finisce in un fiume in Sardegna Il cantante sta bene, era in compagnia di una amica ed è stato subito soccorso dai militari della zona Tweet google 0 Invia ad un amico

08:10 - Incidente in auto per Cristiano De André. Il cantante, secondo quanto riporta l'Unione Sarda, è scivolato in acqua con la sua autoritaria. L'artista era nei pressi del villaggio Portobello di Gallura, a Olbia, ed è finito nel torrente Vignola. Immediati i soccorsi da parte dei militari, che hanno aiutato De André e l'amica che era con lui a raggiungere la riva. L'incidente, provocato dal fiume ingrossato dalle forti piogge, non ha avuto gravi conseguenze.