Cristiano De André, nuove rivelazioni: "Ha rifiutato di sottoporsi all'etilometro"

10:54 - Emergono nuovi elementi sull'incidente d'auto che ha coinvolto Cristiano De André. A quanto riporta Filippo Magri, ex pubblicitario che vive in Gallura, sul luogo era infatti presente anche una donna e il cantautore era presumibilmente in stato di ebrezza. "I carabinieri gli hanno chiesto di sottoporsi al test dell'etilometro - si legge sul suo profilo Facebook - Pare che a quel punto ci sia stata una reazione scomposta da parte di lui, con urla e le solite frasi intimidatorie di chi si sente intoccabile"

"La ragazza è stata la prima ad uscire dal veicolo e aggrappandosi, per non farsi trascinare via dalla corrente, ha cercato di aiutare l'amico che trovava difficoltà nell'aprire la portiera. Lei riesce finalmente ad aiutarlo ad uscire dal finestrino ma vengono entrambi risucchiati e trascinati a valle per una trentina di metri. A quel punto un carabiniere della pattuglia, accorsa sul luogo dell'incidente, si immerge nelle fredde acque per trarre in salvo i due" si legge nel post.



Dopo averli tratti in salvo sono scattati i primi controlli e secondo i testimoni presenti sul posto "al guidatore non c'è bisogno di chiedere le generalità, visto che è molto conosciuto. Gli viene però chiesto di sottoporsi al test dell'etilometro. Pare che a quel punto ci sia stata una reazione scomposta da parte di lui, con urla e le solite frasi intimidatorie di chi si sente intoccabile".