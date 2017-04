Cristiano De Andrè litiga con la fidanzata, intervengono i carabinieri

Non trova pace Cristiano De Andrè. Dopo le accuse in tv della figlia Francesca, il cantante è stato protagonista di una lite con la fidanzata in un bar in Sardegna, a Santa Teresa di Gallura. Secondo il racconto de "Il Secolo XIX" che ha intervistato i testimoni, per calmare l'artista sono dovuti intervenire i carabinieri e una ambulanza. Ora gli inquirenti stanno ricostruendo la vicenda.