Cristiano De André, la figlia Fabrizia lo difende dalle accuse della sorella Francesca

Gli affari di famiglia De André non sono rimasti chiusi nelle mura domestiche, ma sono finiti prima in tv, poi sui social. A rendere pubblico l'episodio è stata Francesca, che, ospite di Barbara D'Urso a "Domenica Live" in più di una occasione, ha accusato il padre di aver "massacrato di botte" la sorellastra. Una dichiarazione che le è costata una querela.



A difesa del padre, interviene così Fabrizia, scrivendo: "A differenza di mia sorella Francesca e di Sabrina La Rosa (mamma di Alice), io ero presente, con me in casa erano presenti anche la collaboratrice domestica, Blanca, e l'attuale compagna di mio padre, Ottavia. Primo, sfido qualunque padre, trovandosi sua figlia minorenne appena rientrata da una serata con amici, che lo insulta pesantemente con appellativi fuori dal normale che non sto nemmeno ad elencare, a non tirare una sberla, e dico UNA, alla propria figlia. Secondo, Alice, si è seduta a terra urlando a squarciagola, ed è per questo che molti hanno sentito le grida da casa di mio padre. Terzo, mio padre l'ha tirata su per i capelli dicendole "alzati non urlare che stai facendo una scenata inutile". Mio padre preoccupato per questa crisi di panico inutile, ha pensato bene di chiamare lui stesso la guardia medica, che è intervenuta dandole uno Xanax per calmarla".



"Posso garantire - conclude Fabrizia - che non è successo nulla di più, perché se ci fosse stata davvero una situazione di pericolo mi sarei messa in mezzo per aiutare mia sorella Alice, ma come ho detto prima è stata solo una sberla, e, ripeto, UNA, da padre a figlia per mancanza di rispetto. Mi dà davvero fastidio sentire determinate falsità, che probabilmente vengono dette perché non si hanno altri argomenti di cui parlare. La discussione non é finita in tragedia. Inoltre, non c'è stata nessuna denuncia nei confronti di mio padre da parte di Alice, e ultimo, il giorno dopo l'accaduto, Alice, senza nessun graffio, era in spiaggia con gli amici".