Cristiano De André, la fidanzata rivela: "Non mi ha picchiata"

Cristiano avrebbe dato in escandescenze in un bar della centrale piazza Vittorio Emanuele, a Santa Teresa di Gallura, e avrebbe colpito anche la compagna, in seguito portata in ospedale. Ma la ragazza puntualizza: "La rovinosa caduta che ne è seguita non è stata un'aggressione volontaria ma un cieco gesto di rabbia. Naturalmente per le prassi di pronto soccorso, data la caduta e i rischi che talvolta ne conseguono, ne è derivato un ricovero ospedaliero. Sono stata dimessa il giorno dopo come da prassi". E conclude: "Tengo a precisare che contrariamente a quanto dichiarato da diverse testate giornalistiche, non ho riportato nessuna lesione, se non normali dolori da caduta. Il presente comunicato è scritto di mia spontanea volontà. Spero che l'intero accaduto non si prolunghi oltre la verità. Vi chiedo di non parlarne più pubblicamente, non fosse altro che per non dilatare oltremodo il mio disagio. Con Cristiano va tutto bene. Grazie!".