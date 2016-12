Cristian Ruiz: "Priscilla, oltre costumi e tacchi esiste un lato umano"

Sei stato il protagonista di molti musical, in cosa è diverso Priscilla?

Spesso rimane impresso l'aspetto esteriore, i costumi, i tacchi, facendolo si coglie un aspetto umano che è invece preponderante. E' uno spettacolo che parla di accettazione di se stessi, di amicizia... Nella scena finale scalano una montagna con i tacchi, loro insomma dicono 'noi siamo così'.



Come è stato per te calarti nei panni di una drag queen?

Ho fatto altri spettacoli in cui ero una drag, in Priscilla il mio personaggio ama quello che fa, e io mi diverto tanto: è un teatro nel teatro. In fondo è il lavoro del performer, quello di diventare qualcosa altro. Quello che mi ha stupito di più è lavorare con i cinque bambini, che sono i miei figli in scena, ed è stato molto toccante.



Qual è il segreto del successo del musical?

Parla a tutti, con canzoni strafamose, riesce a farti entrare in un mondo che è diverso. C'è una scena in cui il bus ricompare con la scritta "Froci di merda" e tanta gente ride, ma credo che lo facciano per nervosismo, ognuno si rivede un po' nei momenti in cui può essere stato omofobo. La gente entra bene in questa storia. I personaggi non sono stereotipati. Tick ha un figlio, si intravede la possibilità che questa persona lo possa crescere...



Immagino che tu incontri molti ragazzi che arrivano dai talent, cosa pensi?

I talent come Amici, che introducono la danza classica in tv, sono importanti. E' una forma di cultura, spesso lavoro con questi ragazzi e non sono più accecati come prima, ma si rendono conto che è una fase, che hanno una grande visibilità però poi sono consapevoli che il lavoro è un altro. Alla fine il talento comunque vince.



Canti, balli, reciti... cosa farai da grande?

In questo momento mi stimola di più la recitazione, il canto e la danza sono molto duri. ma sogno di fare un monologo, seduto tutto il tempo. E' la mia prossima sfida.



