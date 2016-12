Courtney Love in versione "signora Cobain": giovane, naturale e... nuda

Una Courtney Love decisamente diversa da oggi. Molto più giovane, non ancora ritoccata nei lineamenti ma provata da una vita sicuramente vissuta al limite degli eccessi. E nuda. E' come appare nel documentario "Montage of Heck" dedicato alla vita di Kurt Cobain. I momenti che emergono sono quelli di vita famigliare tra Kurt e Courtney che all'epoca, come ha spesso dichiarato, si faceva di eroina.