Cosmo fa ballare Milano fino al mattino con il suo "Cosmotronic Tour"

Straordinario successo in un Fabrique tutto esaurito per la prima data milanese di " Cosmotronic Tour ", il nuovo tour di Cosmo , arrivato in Italia dopo la leg europea che ha collezionato sold out a Parigi, Lussemburgo, Londra e anche Berlino. Uno spettacolo originale, che trasforma il classico concerto in un mini-festival , un party itinerante che al centro ha la musica di Cosmo circondata da un gran numero di ospiti provenienti dal mondo dei club.

Cosmo fa ballare Milano con il suo "Cosmotronic Tour 2018" LLUM Collettivo - Torino 1 di 12 LLUM Collettivo - Torino 2 di 12 LLUM Collettivo - Torino 3 di 12 LLUM Collettivo - Torino 4 di 12 LLUM Collettivo - Torino 5 di 12 LLUM Collettivo - Torino 6 di 12 LLUM Collettivo - Torino 7 di 12 LLUM Collettivo - Torino 8 di 12 LLUM Collettivo - Torino 9 di 12 LLUM Collettivo - Torino 10 di 12 LLUM Collettivo - Torino 11 di 12 LLUM Collettivo - Torino 12 di 12 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Il "Cosmotronic Tour" porta così nei club più importanti d'Italia un format che nessun artista italiano ha mai tentato prima. Serate uniche che fanno ballare fino a mattina grazie ad alcuni dei migliori dj e produttori italiani. Vere e proprie leggende come Lory D e Daniele Baldelli a cui si uniscono nomi di assoluto valore come Francisco e Stefano Ritteri, Not Waving, Elisa Bee, Hugo Sanchez, Bawrut e gli Underspreche.



Cosmo ha scelto di coinvolgere in questo ambizioso progetto anche Ivreatronic, il collettivo di dj e produttori eporediesi di cui lui stesso fa parte, e che per la prima volta varca i confini cittadini grazie Enea Pascal che aprirà le serate con il suo live set. Il pubblico può assistere anche ai dj set di Splendore e Foresta a cui occasionalmente potrebbe unirsi proprio Cosmo.



La scaletta comprende sia i brani estratti da "Cosmotronic", l'ultimo doppio album di inediti uscito a gennaio, sia i più grandi successo del suo repertorio. Uno show particolarissimo enfatizzato anche da un set up di luci molto diverso e lontano da quello dei normali concerti pop. L'idea, infatti, non è tanto quella di illuminare i musicisti, ma far sì che appaiano e scompaiano di continuo fino a mettere al centro la musica, la vera protagonista della serata: guardare fissi il palco non è obbligatorio, provare a perdersi nel flusso delle tracce di "Cosmotronic" invece sì.