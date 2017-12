Cortinametraggio, scelti i giurati del Premio Medusa

La 13esima edizione di Cortinametraggio , festival dedicato al meglio della cinematografia breve italiana, si terrà a Cortina dal 19 al 25 marzo 2018. E' stato annunciata la giuria del Premio Medusa per il miglior soggetto, nato dalla partnership del Festival con Medusa Film. Sarà composta dal regista Paolo Genovese , dagli sceneggiatori Ludovica Rampoldi e Armando Trotta , dal vice direttore di Vanity Fair Malcom Pagani e dalla story editor di Medusa Film Lucia Cereda .

Il concorso è riservato a persone di età compresa fra i 18 ed i 34 anni, di nazionalità italiana o residenti stabilmente in Italia. Caratteristica essenziale per i partecipanti è avere già realizzato almeno due cortometraggi che abbiano partecipato ad almeno due festival nazionali.



Medusa offrirà la possibilità di sottoscrivere un contratto di opzione diritti a fronte di un corrispettivo di € 3.000. La scadenza per l’invio dei progetti è il 31 dicembre 2017.