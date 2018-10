Cortellino fa rivivere "140 Kmh" di Ivan Graziani con Nikita Pelizon innamorata del vento

E' " 140 Kmh " il nuovo singolo di Cortellino, cover dello storico brano di Ivan Graziani del 1983 dedicato alla "bora misteriosa di Trieste". Alla realizzazione ha collaborato anche Filippo Graziani , figlio di Ivan, che dopo aver ascoltato l'idea e la prima versione del pezzo ha voluto curarne personalmente gli arrangiamenti. Nel video, che Tgcom24 vi offre in anteprima, compare l'ex tentatrice di "Temptation Island" Nikita Pelizon.

"Abbiamo narrato la storia di una ragazza – racconta Cortellino - che passando per Trieste s'innamora non solo del suo vento e della sua essenza mitteleuropea, ma anche di un misterioso uomo con cui passerà dei momenti indimenticabili racchiusi in un regalo speciale".