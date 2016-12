21 ottobre 2015 Continuavano a chiamalo Trinità... ma questa volta in un videogioco Si intitola "Schiaffi e fagioli" il videogame realizzato da un team indipendente dove Bud Spencer e Terence Hill sono i protagonisti di un classico "picchiaduro" Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

12:02 - Si intitola "Schiaffi e fagioli" ed è un picchiaduro a scorrimento nel classico stile dei videogiochi degli anni 80. La particolarità? E' che i protagonisti sono Bud Spencer e Terence Hill e la vicenda è ispirata ai loro spaghetti western della sagà di Trinità. Il videogame è stato sviluppato da un team indipendente italiano e al momento si trova solo in forma demo. Ma tanto è bastato per far girare la notizia in Rete.

Tra il 1970 e il 1971, "Lo chiamavano Trinità" e "...continuavano a chiamarlo Trinità" diventarono campioni di incassi conoscendo un successo che sarebbe durato fino ai giorni nostri, attraverso infinite repliche televisive (sempre premiate dagli ascolti) e pubblicazioni in dvd. I due film hanno praticamente rappresentato il trampolino di lancio della coppia, divenuta tra le più amate del nostro cinema a suon di cazzotti, sempre tirati con il sorriso sulle labbra.