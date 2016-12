1 marzo 2015 Conchita Wurst si fa bionda e riccia e dice addio alla barba In un tweet la cantante transgender sfoggia un nuovo look Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

13:51 - Dei look unici Conchita Wurst ha fatto un marchio di fabbrica. Ora la cantante transgender si è rinnovata e su Twitter ha sfoggiato una mise molto anni a Settanta: bionda e senza barba, si è trasformata in Eleanor White per un party in Russia. Non è però, ancora chiaro se si tratta di un cambiamento temporaneo o permanente.