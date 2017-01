Concerto Vasco Rossi, venduti 180mila biglietti in 24 ore

Si preannuncia da record il concerto di Vasco Rossi in programma il 1 luglio al Parco Enzo Ferrari di Modena dove il Blasco festeggerà i suoi 40 anni di carriera. Per il "Vasco Modena Park" sono stati venduti 180mila biglietti in sole 24 ore, con code fin dall'alba.

L'entourage del cantante ha scritto: "Il grande pubblico di Vasco non ha mancato l'appuntamento e già dalle prime ore dell'alba si sono create code fuori dai punti vendita. Alle ore 10:00 è partita la vendita aperta a tutti, dopo la fase esclusiva dedicata al Fan Club ed in poche ore sono stati acquistati oltre 100.000 biglietti. La richiesta è stata talmente alta, da portare all'apertura anticipata della seconda trance di vendita alle ore 16:30, che ha registrato il tutto esaurito in pochi minuti. PER UN TOTALE DI OLTRE 180.000 BIGLIETTI GIA' VENDUTI".



Vasco Rossi sul suo profilo Facebook invece ha annunciato che nei prossimi giorni verranno messi in vendita nuovi lotti di biglietti. Si legge: "Travolti e commossi dall'entusiastica accoglienza per Modena Park, ringraziamo e vi chiediamo di stare calmi c'è un po' di coda al ...botteghino".