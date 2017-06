Concerto Vasco Rossi, Giovanardi: "Prevedere reparti antidroga"

E' iniziato il conto alla rovescia per l'atteso concerto di Vasco Rossi, in programma a Modena il prossimo 1°luglio. In attesa del grande evento, non mancano però le preoccupazioni per il bagno di folla che è previsto, soprattutto dopo i recenti eventi di Torino. Il senatore modenese di Idea, Carlo Giovanardi, ha raccomandato le iniziative che è necessario prendere: "Devono essere prese misure radicali e straordinarie, con attività investigativa preventiva, per impedire l'arrivo di spacciatori, e successivamente è necessaria la presenza capillare dei reparti antidroga dei caschi verdi della finanza e dei Carabinieri che impediscano, anche con l'aiuto di unità cinofile, l'entrata di droga nell'area interessata dal concerto".