Concerto di Natale tra le regine della musica da Patti Smith a Dolcenera

Ad impreziosire la serata anche alcuni duetti e ensemble inediti: Patti Smith, Alessandra Amoroso, Chiara e Dolcenera in "Silent Night – Astro del ciel", Chiara & Steve Edwards in "Have Yourself a Merry Little Christmas", Bob Sinclar & Steve Edwards in un medley con "Love Generation" e "World Hold On", Bob Sinclar & CeCe Rogers in "I Want You", Alessandra Amoroso & CeCe Rogers hanno proposto "White Christmas – Bianco Natale", Renzo Arbore e gli Sugarpie & The Candymen in "On the Sunnyside of the Street", CeCe Rogers & Steve Edwards in "Let it Snow". Lo show condotto da Max Giusti andrà in onda la sera della Vigilia di Natale in prima serata su Rai 2 e in diretta in contemporanea anche su Rtl 102.5.