Concerto del Primo Maggio: ecco il cast artistico, da Max Gazzè agli Skunk Anansie

Torna il Concerto del Primo Maggio, promosso come sempre da CGIL, CISL e UIL, in Piazza San Giovanni in Laterano a Roma, per 8 ore di musica con Luca Barbarossa alla conduzione. Il tema di quest'anno è "Più Valore al Lavoro: Contrattazione Occupazione Pensioni". Annunciato in conferenza stampa il cast artistico che vedrà, tra gli altri, Skunk Anansie, Vinicio Capossela coi Calexico, Asian Dub Foundation, Max Gazzé, Tiromancino, Bugo, Nina Zilli, Nada.