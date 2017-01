Con Raul Cremona e il "Festival della magia" inizio anno all'insegna dello stupore

Per quasi una settimana il teatro milanese si trasformerà in una vera e propria arena delle meraviglie con nuovi e sorprendenti artisti italiani e stranieri. "Tra gli altri ci sarà un mentalista in carrozzella che dimostrerà che con la volontà si può superare qualsiasi scoglio - spiega Cremona -. E poi una giapponesina di 15 anni che farà un numero di magia e danza. E poi ci sono io che mi spendo in una serie di siparietti essendo io un prestigiatore che si è dato alla comicità".



Il menu è molto vario dunque e va dalle grandi illusioni di Alberto Giorgi e Christopher Castellini, alla poesia di Vittorio Marino e gli incantesimi di Andrea Piccolini, che vengono dall'Italia. Sul fronte straniero ci saranno la fantasia di Dion dall'Olanda, dalla Spagna le magie di Charlie Mag e dal Giappone l'incanto della giovane Hannah. A questi si aggiungono le incursioni di Felipe. Ma lo spettacolo non sarà solo sul palco. "Sin dall'arrivo il pubblico sarà intrattenuto nel foyer da alcuni maghi che faranno giochi in una serie di postazioni preparate" spiega Raul Cremona. Un viaggio surreale e affascinante per un'arte che negli ultimi tempi ha vissuto un ritorno di popolarità. Da vedere perché, come spiega Cremona, "la magia vista dal vivo non è come in televisione".



PER INFORMAZIONI

Teatro Manzoni

via Manzoni 42, Milano

Tel. 027636901

cassa@teatromanzoni.it