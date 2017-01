Con Platone a teatro si ride con il lato comico dell'attualità

Ridere e divertirsi con l'attualità: è quello che succede in "Platone, la caverna dell'informazione" che torna per un nuovo appuntamento domenica 15 gennaio alle 20.45, al teatro Manzoni di Milano. A condurre la serata come sempre ci sranno Leonardo Manera, comico dall'esperienza pluriennale, e Alessandro Milan, giornalista in onda tutte le mattine su Radio24, con la partecipazione del direttore del Tg4, Mario Giordano.