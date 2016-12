8 marzo 2015 Compagni di scuola Vip, ecco chi si è conosciuto sui banchi Cameron Diaz e Snoop Dogg, Jennifer Aniston e il figlio di Cher, Paris Hilton con la rivale Lady Gaga... Tweet google 0 Invia ad un amico

11:00 - Che cosa hanno in comune la diva di Hollywood Cameron Diaz e il rapper Snoop Dogg? E quale sarà il legame che unisce il Principe William e l'attore premio Oscar Eddie Redmayne? Semplice, da ragazzi sono stati compagni di scuola. Ma la lista delle strane coppie non finisce qui. Per esempio il religiosissimo Istituto del Sacro Cuore di New York ha sfornato due party-girl selvagge e trasgressive: Lady Gaga e Paris Hilton.

Matt Damon e Ben Affleck, entrambi originari di Boston, hanno parlato spesso delle marachelle che combinavano ai tempi del liceo. Due idoli della tv come David Schwimmer di "Friends" e Tori Spelling di "Beverly Hills" non si sono incontrati sul set, ma si sono diplomati entrambi alla Beverly Hills High School.



Galeotta fu la Professional Children’s School di New York per Scarlett Johansson e Jack Antonoff, che ebbero un flirt qualche anno prima di sfondare una nel cinema e l'altro nella musica con i Fun. Jennifer Aniston e il figlio di Cher, Chaz Bono, erano molto amici quando frequentavano l'accademia artistica LaGuardia High School, mentre la modella Liv Tyler fu compagna di liceo dell'attore di "Scrubs" Zach Braff. Nel 1994 si diplomarono insieme anche Neil Patrick Harris e il marito di Sarah Michelle Geller, l'attore Freddie Prinze Jr.



Anche Adele e Amy Winehouse frequentarono la stessa accademia a Londra, mentre l'amicizia tra le due bellissime attrici australiane Nicole Kidman e Naomi Watts nacque proprio sui banchi di scuola. Nei corridoi della scuola superiore di Santa Monica ci si poteva imbattere nei futuri divi di Hollywood Sean Penn e Robert Downey Jr, mentre nella scuola pubblica di Chatsworth (California) erano di casa Kevin Spacey e Val Kilmer.