11 luglio 2015 Comic-Con 2015, quante sorprese: arrivano Harrison Ford e... la Batmobile Lʼattore riappare in pubblico per la prima volta dopo lʼincidente aereo dello scorso marzo, mentre il regista di "Batman vs Superman" svela al pubblico lʼautomobile utilizzata nel film

Harrison Ford è riapparso in pubblico per la prima volta dopo lo schianto aereo in cui ha rischiato la vita lo scorso marzo. Venerdì 10 luglio, l'attore ha presenziato, a sorpresa, al panel di "Star Wars" al Comic-Con 2015, in corso a San Diego, in California. Nella tarda serata, invece, a sorprendere tutti ci ha pensato Zack Snyder: il regista di "Batman Vs Superman" è arrivato alla manifestazione a bordo della Batmobile usata nel film.

Una volta parcheggiato l'imponente veicolo, Snyder ha lanciato gadget e magliette al pubblico in coda per entrare al Comic-Con. Un'improvvisata davvero gradita dalle centinaia di persone in fila per tutta la notte, per garantirsi l'accesso nella Sala H all'indomani.