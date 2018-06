Coma_Cose, voce ItPop di Milano: "Niente calcoli, per noi conta solo la libertà"

Un impasto assolutamente originale dove entrano sonorità urban e hip hop e melodie che guardano al cantautorato classico alla Battisti. Con testi che colpiscono grazie a giochi di parole e figure vivide. Tutto questo in un contesto in cui Milano, che ha visto nascere e crescere il progetto di Fausto Lama e Francesca sebbene nessuno dei due sia milanese, è un sfondo molto nitido. Che la città li abbia prima adottati e poi si sia riconosciuta nelle loro canzoni è testimoniato dal successo che hanno avuto all'ultima edizione del Mi Ami . "E' stato incredibile, una cosa gigante e inaspettata - dice Fausto -. La definirei una serie di fortunati eventi: il Mi Ami sold out, un momento molto ricco per la musica dal vivo e quella sensazione di aver fatto breccia su un aspetto rappresentativo della città". Con Milano si è creato un legame molto forte. La città ha risposto particolarmente bene perché forse in noi trova la realtà che più la racconta. Tutti questi aspetti hanno fatto sì che si creasse una alchimia incredibile. Milano è stata la base su cui costruire tutto il progetto. Era un po’ ovvio raccontare quello che vedevamo e che ci succedeva. Diciamo che è stata la tavolozza da cui abbiamo attinto i colori per i nostri quadri. Quadri che dipingono la realtà che vi circonda con tratti a volte surreali. Quanta ricerca c'è per il vostro linguaggio? Il testo è uno degli aspetti che contraddistinguono questo progetto e che curiamo molto. I nostri pezzi procedono su più livelli. C'è un primo livello che arriva di pelle, perché c’è una frase che ti colpisce, con il suo aspetto ironico o provocatorio. Ma sotto ci sono delle cose più nascoste che fanno capire che c’è una parte più profonda.

Pensate che il pubblico abbia colto questa molteplicità di livelli di lettura?

Sì, è proprio questa la cosa che ci rende più orgogliosi. Questi livelli oltretutto non procedono in modo separato: arrivano insieme e poi uno sceglie quanto immergersi nella canzone. La conseguenza è che il nostro è un pubblico molto variegato. C’è quello più attento e quello più leggero. C’è anche chi sposa solo alcune delle canzoni perché abbiamo diverse sonorità e alcune piacciono e altre meno.



Come mai fino a oggi avete pubblicato solo singoli o ep?

L'ultimo singolo, "Nudo integrale" è forse la canzone manifesto di quello che stiamo vivendo, con il suo rivendicare “la mia libertà”. C’è tanta libertà in quello che stiamo facendo anche a livello di gestione del progetto. Non abbiamo calcoli di marketing. Abbiamo sempre fatto quello che ci sentivamo. Adesso sicuramente ci piacerebbe confrontarci con il disco, in un racconto un po’ più lungo e variegato. Però non ci sono obblighi: se verso fine anno ci renderemo conto che c’è materiale adeguato per un album, bene. Altrimenti uscirà un ep o magari anche niente. E' tutto un work in progress.



Come nascono le vostre canzoni?

Io ho un po’ più di dimestichezza con l’apparato tecnico e qiundi mi capita di stendere la bozza iniziale, con la parte ritmica e l'idea di base. Ma con Francesca c’è una grossa complementarietà e quindi quando poi si arriva al testo portiamo entrambi delle idee e ci confrontiamo. E spesso l'assunto di partenza muta completamente in funzione della nostra collaborazione. Per la forma definitiva del brano invece ci affidiamo a un duo di produttori dell’hinterland milanese che si chiama MamaKass. Noi siamo presenti a livello di arrangiamento ma a un certo punto ci fermiamo e sono loro a dare la vera tridimensionalità alla canzone.



La commistione tra sonorità urban e riferimenti al cantautorato classico era un obiettivo che avevate in mente sin dall'inizio?

Era il nostro obiettivo di partenza. Al di là delle canzoni, all’inizio un po’ più rap, in seguito più melodiche, abbiamo sempre messo questi due paletti sul tavolo. Perché ci piace la modernità e un certo tipo di suono ma anche un linguaggio più retrò. La nostra scommessa era quella di far coesistere questi due mondi. Dopo un anno abbiamo trovato una compattezza di suono e possiamo dire che alcune canzoni ora suonano Coma_Cose.



I vostri primi passi sono stati tra l'underground e la Rete, con i video su YouTube. Come avete vissuto l'interesse di media tradizionali, come alcuni network radiofonici?

Sicuramente ci ha fatto piacere e ha anche ampliato il nostro raggio di azione. Passare su un network velocizza molto il processo. Comunque non siamo un progetto nato per essere pop come linguaggio. La stessa “Post concerto” ha un ritornello orecchiabile ma il testo e la costruzione non sono così canoniche. E il bello è proprio che sia stata sposata una canzone così, con una sua identità. E’ un discorso che va al di là di noi. C’è una sorta di new wave, un mondo di cantautori e band che si stanno facendo largo.