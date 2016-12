Coldplay, sul palco suonano brani di "Ritorno al Futuro" con Michael J. Fox

Sorpresa durante il concerto dei Coldplay che si è svolto domenica 17 luglio al Met Life Stadium nel New Jersey. Dopo aver proiettato un video in cui il figlio di Chris Martin gli chiedeva di suonare le canzoni del suo film preferito, "Ritorno al futuro" , Michael J. Fox è salito sul palco. La band ha eseguito con l'attore "Earth Angel" dei Penguins e "Johnny B. Goode" di Chuck Berry.

Ma non è la prima volta che Michael J. Fox sale sul palco per suonare con i Coldplay. Nel 2013 ci su un'esibizione dell'attore insieme a Chris Martin in occasione di una raccolta fondi organizzata al Waldorf Astoria di New York dalla Michael J. Fox Foundation, per la ricerca della cura contro il Parkinson. All'attore fu diagnosticato il Parkinson nel 1991.