Coldplay, spopolano da Nord a Sud: ecco le città musicalmente affini

Non tutti "suoniamo" la stessa musica. Parola di Spotify, che ha analizzato i dati di streaming di alcune delle principali città per individuare le affinità sonore in Italia. Coldplay, Jovanotti, Ed Sheeran, Justin Bieber, Fedez sono tra gli artisti che spopolano, da Nord a Sud, passando per il Centro.

Ma dall'indagine risulta che Bologna e Firenze sono le città con i gusti più simili, con un grado di affinità superiore al 95%. Identiche sono le prime quattro posizioni in classifica: i più ascoltati sono i Coldplay, tallonati da Jovanotti, poi Ed Sheeran e Justin Bieber. Quinti gli One Direction a Firenze, a Bologna spunta invece Fedez. Ad accomunare le due città nella top ten anche Sia, Vasco Rossi e Rihanna.



Subito dopo Bologna-Firenze, si piazza la coppia Milano-Roma (94% di affinità): anche in questo caso i Coldplay la fanno da padroni, seguiti a Milano da Fedez, a Roma da Vasco. Terzo in entrambi i casi Jovanotti.



Poi la top ten degli artisti che spopolano su Spotify mescola nelle due città Ed Sheeran, Ligabue, Mengoni, Justin Bieber, con le varianti J-Ax, Rihanna e Tiziano Ferro. A parte alcune eccezioni, le altre città si legano maggiormente per macro area geografica: Lecce (che si distingue per la 'bandiera' Negramaro) va a braccetto con Palermo, che comunque ha anche affinità con Roma; Bolzano assomiglia di più a Venezia che, però, flirta con Firenze. Se poi è vero che i poli opposti si attraggono, Cagliari è più affine a Milano.



Nella mappa dei gemellaggi si distingue Napoli, con un'identità musicale unica che si allontana da tutte le altre città e, in particolare, da Bolzano. Il capoluogo partenopeo, infatti, è molto legato agli artisti locali come Pino Daniele e Rocco Hunt, tra i più ascoltati dai napoletani. Solo alle loro spalle spuntano i Coldplay, che sono comunque in cima alle preferenze in molte altre città.