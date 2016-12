Coldplay, sogno e temi d'attualità nel visionario video di "Up&Up"

"Il video di Up&Up è un montaggio toccante e surrealistico che allude a diversi temi del mondo contemporaneo". Così Heymann e Muggia hanno descritto la clip realizzata per la canzone dei Coldplay , che appaiono singolarmente, in miniatura o con fattezze da giganti, tra le nuvole e in mezzo a distese di terra riprese da immagini satellitari. Un modo per dire che la musica è qualcosa di leggero che resta al di sopra di tutto. Tra vulcani che eruttano popcorn ed elicotteri da guerra che volano come mosche sopra un campo di fiori, tra cavalli che corrono sull'acqua, ingaggiando una corsa con un motoscafo, e automobili che sfrecciano lungo autostrade costruite sugli anelli di Saturno, il video di " Up&Up " offre un visionario coacervo dei problemi del pianeta. I Coldplay affrontano il tema del riscaldamento globale accanto all'emergenza migranti, il problema dello sfruttamento delle risorse e l'economia verde, l'inquinamento e la fame che assedia i deboli, i muri e le guerre che dividono e fanno soffrire popoli interi.

"Up&Up", in radio dal 20 maggio, vanta diversi "ospiti", tra cui Beyoncé e la celebre cantante di "Gimme Shelter" Merry Clayton, oltre alla chitarra solista di Noel Gallagher.



Il prossimo 24 maggio il tour mondiale di "A head full of dreams" ripartirà da Nizza per toccare poi molti paesi europei, tra cui l’Inghilterra con 4 serate sold-out allo stadio di Wembley, a Londra, e, per la quarta volta, al festival di Glastonbury in giugno. A metà luglio i Coldplay torneranno negli Stati Uniti per 21 date che scatteranno con i due concerti al MetLife Stadium di New York.