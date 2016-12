Coldplay, la rete si solleva contro la loro partecipazione al Super Bowl 2016

Non ha lasciato indifferenti il nome dei Coldplay tra i protagonisti nell'halftime-show del Super Bowl 2016 . Dopo essere annunciati a sorpresa nonostante le opzioni One Direction , Adele e Rihanna , il malcontento è esploso e via Twitter non sono mancate dure critiche. A difesa della propria scelta, il direttore della manifestazione ha dichiarato: "Penso che sorprenderanno un sacco di gente. Scrivono grande musica".

Il leader della band, Chris Martin, ha detto al The Sun: "Abbiamo un paio di settimane di pausa prima di prepararci per il Super Bowl. E' uno show enorme e c'è sempre molta aspettativa. Sono molto nervoso. Siamo eccitati e impauriti all'idea".



I Coldplay hanno da poco pubblicato l'album "A Head Full Of Dreams", anticipato dal singolo "Adventure of a lifetime". Il loro tour in America Latina prenderà il via il 31 marzo a Buenos Aires, mentre quello europeo partirà il 24 maggio da Nizza, la location più vicina all'Italia.