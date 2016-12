Coldplay, l'Antitrust indaga sulla prevendita dei biglietti dei concerti

Come sottolinea l'Antitrust, quello che si è verificato per il concerto di Chris Martin e soci è che i biglietti risulterebbero disponibili, anche pochi minuti dopo l'apertura delle vendite, su altri siti internet, a prezzi spesso maggiori rispetto a quelli del mercato primario. Precedentemente era accaduto lo stesso fatto in occasione delle date live di One Direction, Foo Fighters, Red Hot Chili Peppers, Bruce Springsteen, Renato Zero, Adele e David Gilmour.



Spiega una nota dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato: "Il procedimento nei confronti di Ticketone è diretto, in primo luogo, ad accertare se il professionista abbia predisposto idonee misure informatiche, previsioni contrattuali e modalità di vendita, nonché abbia esercitato un adeguato controllo, per garantire l'effettiva disponibilità di biglietti per i consumatori e per evitare la possibilità che alcuni soggetti, attraverso l'utilizzo di specifici software, procedano all'acquisto massivo e quasi istantaneo di tutti i biglietti sul canale online. I procedimenti avviati nei confronti dei professionisti del mercato secondario sono diretti a verificare l'eventuale ingannevolezza delle informazioni relative alle condizioni di vendita sui siti, che potrebbero rendere non chiara la natura e le caratteristiche del servizio di intermediazione svolto, la tipologia e il prezzo di vendita dei biglietti offerti, nonché i diritti e le garanzie riconosciuti al consumatore, anche in caso di annullamento degli eventi".