Coldplay, ecco il nuovo brano "I Can Think About Is You"

Un nuovo brano, accompagnato da un video diretto da I Saw John First, che anticipa l'atteso album " Kaleidoscope " che sarà disponibile dal 14 luglio. I Coldplay pubblicano " I Can Think About Is You ", canzone che parte con un giro di basso e cresce con un ritmo ipnotico. Il tour di A Head Full Of Dreams è ripartito da Monaco e porterà la band in Italia a luglio con 2 date allo stadio Meazza di Milano il 3 e 4.

La band ha anche annunciato la tracklisting finale dell’EP Kaleidoscope: 1. All I Can Think About Is You 2. Miracles (Someone Special) - Coldplay & Big Sean 3. A L I E N S 4. Something Just Like This (Tokyo Remix) - Coldplay & The Chainsmokers 5. Hypnotised.

L’album include anche una nuova versione live della hit nata dalla collaborazione dei Coldplay con i Chainsmokers, "Something Just Like This", registrata a Tokyo in aprile. Contiene anche Miracles (Someone Special), una collaborazione con il rapper di Detroit Big Sean. Un altro nuovo brano, "A L I E N S", è stato scritto con Brian Eno e co-prodotto da Eno e Markus Dravs.