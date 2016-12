Coldplay, Chris Martin: "Registriamo l'ultimo album"

10:52 - I Coldplay hanno appena pubblicato il cd-dvd "Ghost Stories Live 2014", il film del live tenuto a Los Angeles e testimonianza live di "Ghost Stories" uscito a maggio ma Chris Martin ha spiazzato alla radio BBC. "Stiamo registrando il settimo album 'A Head Full of Dreams' - ha spiegato -. E' l'ultima parte di un capitolo, come l'ultimo libro di Harry Potter. Non vuol dire che non faremo più nulla ma questo cd sarà il completamento di qualcosa".

Le dichiarazioni del frontman della band ha messo nel panico tutti i fan ma poi per fortuna ha specificato che si tratta della conclusione di un percorso artistico che culminerà finalmente in un tour mondiale.