Colapesce: "Infedele per natura a qualsiasi categoria"

Anticipato da "Ti attraverso" e "Totale", il disco è prodotto dallo stesso Colapesce insieme a Jacopo Incani - meglio noto come IOSONOUNCANE - e Mario Conte (che aveva già collaborato al precedente "Egomostro").



Partiamo dalla copertina di "Infedele": una foto della tua prima comunione...

Volevo giocare sul concetto di infedeltà, che lega tutti i brani del disco. E' un modo per sottolineare il fatto che io non appartengo a nessuna parrocchia, non mi ritrovo in nessuna definizione preconfezionata.



Perché hai scelto proprio un'immagine religiosa?

L'infedeltà può abbracciare vari ambiti, in questo momento storico quello religioso è particolarmente spinoso.



Nell'album convivono influenze musicali molto diverse...

E' molto vario, sarebbe ingiusto definirlo genericamente un disco indie. Spazia dall'elettronica al fado portoghese, fino ad arrivare musica d'autore italiana. Sono infedele anche a me stesso, musicalmente parlando.



Nell'ultimo periodo si sono presi una rivincita molti artisti indie. Cosa ne pensi di questa tendenza?

Sicuramente è un dato positivo per la musica indipendente. Spero però che questa grande attenzione non porti ad un'omologazione a certi standard del mainstream.



In che senso?

La musica indipendente è svincolata da qualsiasi tipo di logica. La sua forza è portare contenuti forti senza essere influenzata dai gusti del pubblico. Il rischio è che si possa snaturare, che si possa appiattire.