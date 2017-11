Club To Club, Torino diventa capitale della musica elettronica

La diciassettesima edizione di Club To Club , uno dei più importanti festival musicali in Italia, riporta Torino a capitale della musica elettronica e delle nuove tendenze musicali. Il programma, ricco e variegato, si srotolerà dall'1° al 7 novembre fra Lingotto, Reggia di Venaria e Officine Grandi Riparazioni il festiva. Tema di quest'anno è "Cheek to cheek", guancia a guancia: si balla e si sta insieme, si condividono emozioni e "le persone si incontrano, come se fosse un social network reale". Tra i protagonisti Kraftwerk, Nicolas Jaar, Richie Hawtin, Arca, Kamasi Washington e Liberato .

"Club To Club" propone un programmazione transglobale con oltre 50 artisti provenienti da Germania, Usa, Italia, Grecia, Cile, Venezuela, Regno Unito, Australia, Canada, Siria, Norvegia chiamati a Torino per l’inedita sette giorni no-stop di festival. Un cartellone che vedrà protagonisti alcuni dei nomi più importanti della scena musicale e creativa internazionale.



Il festival prende il via con un'inaugurazione alla Reggia di Venaria Reale, con i Visible Cloaks, al debutto in Italia, e Bill Kougalis. Il giorno successivo le OGR ospiteranno tra gli altri i concerti di Artetetra, Kamasi Washington (progetto pensato appositamente per questa partnership), Richard Russell e Powell & Wolfgang Tillmans.

Il venerdì in programma una nottata di musica tra due padiglioni del Lingotto con Arca & Lesse Kanda, Bonobo, Nicolas Jaar (che farà il bis sabato), Ben Frost, Laurent Halo, Demdike Stare e The Black Madonna. Sabato appuntamento al Lingotto con Jungle, Mura Masa, Smerz, Actress e l’atteso live di Liberato.



Discorso a parte per i mitici Kraftwerk che presenteranno la loro serie di concerti in 3-D The Catalogue - 1 2 3 4 5 6 7 8, un'esplorazione cronologica degli esperimenti sonori e visivi. La seminale band tedesca suonerà alle OGR otto concerti-spettacolo fra sabato 4 novembre e martedì 7.