Cli, ritmo e ironia: il problema di sentirsi inadeguati come... come un "Elefante col tutù"

"Quante volte ci siamo sentiti inadeguati, non capiti, sempre di corsa, mai all'altezza, un po' come un elefante... col tutù?!". Se lo chiede Cli, che affronta una tematica seria con un tocco ironico e surreale. Dopo le esperienze internazionali e "The Voice of Italy", la cantante esce in Italia con un nuovo singolo, "L'elefante col tutù", estratto dal prossimo disco di inediti in uscita in autunno. Tgcom24 vi presenta il video in anteprima.