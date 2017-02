Cleò, uomo o donna? Singolo di S. Valentino per l'artista misterioso

Una cover di " Senza confini " (di Eramo & Passavanti ) con un video per San Valentino, che celebra gli amori dei grandi protagonisti della canzone italiana e quelli dei loro fan. E' questo l'antipasto del progetto discografico di Cleò . Artista misterioso, che per il momento si presenta solo con un logo e il cui timbro vocale non permette di capire se si tratti di un uomo o una donna.

Il brano, scritto da Bungaro per il Festival di Sanremo del 1998, viene riletto con delicatezza e rispetto della stesura originale, nel modo più essenziale possibile e in chiave pop-soul, con l’occhio rivolto al fascino del mondo musicale di Adele, soltanto con l’ausilio di voce, pianoforte e un lieve accento corale gospel.



Ma la curiosità sta tutta nella voce di Clèo, che si muove tra il registro maschile e quello femminile, alimentando curiosità sulla sua reale identità. Al pianoforte c'è Silvano Borgatta, affermato keyboardist già al fianco di nomi di primo piano quali Phil Collins, Lucio Dalla, Ivano Fossati, Renato Zero e gli Stadio. Nel video scorrono le immagini di moltissimi protagonisti della musica italiana accanto ai loro amori, un omaggio in coincidenza con San Valentino.