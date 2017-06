Clementino, parte il "Vulcano Summer Tour"

Sul palco in un live pieno di energia e vitalità tutti i brani tratti dal suo ultimo disco “Vulcano”, uscito lo scorso 24 Marzo su etichetta Universal e tutti i suoi maggiori successi.



“Vulcano” è il quinto album in studio di Clemente Maccaro, e si compone di ben 13 tracce inedite scritte interamente dall’artista campano e per la prima volta interpretate da Clemente senza nessun featuring. Dalle cosiddette tracce “Clementiniane”, come lui stesso le ama definire, “Uè Ammò”, “Keep calm e sientete a Clementino” e “Joint” sino alle più introspettive “Stamm Ccà” e “Cenere”, l’album include inoltre il brano sanremese “Ragazzi Fuori” e la hit “Tutti scienziati”, attualmente in rotazione radiofonica. Nel video il rapper omaggia Massimo Troisi interpretandone con stile il personaggio Mario nel film capolavoro del 1984 “Non ci resta che piangere”, che Troisi scrisse e recitò insieme al collega Roberto Benigni. All’interno di Vulcano non manca inoltre l’omaggio al regista Paolo Sorrentino del quale lui è fan, con l’omonimo brano “Paolo Sorrentino” a lui completamente dedicato.



Attraverso l’energia incontenibile che da sempre lo contraddistingue sulla scena e grazie alla sua innata dote comunicativa, il rapper napoletano, in quest’inedita e avventurosa dimensione live, è pronto a stupire il grande pubblico con un allestimento tutto nuovo e davvero sorprendente. Durante l’intero tour Clementino sarà ancora una volta accompagnato dal noto dj e produttore TY1.



Di seguito il calendario con le prime date annunciate:



17/06 – Taranto – Raffo Festival 26/06 – Catania – Oasis Beach 15/07 – Roma – Porta di Roma 05/08 – Trentola Ducenta (CE) – Gobber Expo 06/08 – Celle di Bulgheria (SA) – Piazza Umberto I 13/08 – Roccadaspide (SA) – Festival dell’Aspide 17/08 – Presicce (LE) – Festival i colori dell’Olio 19/08 – Cittanova (RC) - Festa Nazionale Stocco 27/08 – San Salvo Marina (CH) – Festival Progetto Sud