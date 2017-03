Clementino, ecco "Vulcano": "Io e la mia voce al centro di tutto"

"Negli anni ho collaborato praticamente con tutti e ho pensato che fosse arrivato il momento di fare da solo, anche perchè poi in tour non potevo fare per intero diversi pezzi, mancando sempre qualcuno che sul disco invece aveva messo la voce". Ma c'è qualcuno con cui il rapper sogna di collaborare? "Manu Chao", risponde deciso. L'album racchiude gli stili musicali più amati dal rapper di Nola e recupera beat, a partire dal cosiddetto boom bap della West Coast dei vari Snoop Dog, Dr Dre, Cypress Hill.



"Forse il mio genere musicale potrebbe essere chiamato "black Pulcinella" - ha scherzato Clementino - perchè unisce le mie passioni per la musica rap americana di un certo tipo e il "neapolitan power" di pino Daniele. Pulcinella anche perchè sono comico fuori ma triste dentro. Tiro fuori il mio disagio attraverso la musica".



Tra i brani in scaletta di "Vulcano", c'è anche "Tutti scienziati", il cui video fa il verso al film "Non ci resta che piangere", e "Paolo Sorrentino" interamente dedicato al regista del quale Clementino è grande fan. "Mi piace il suo modo di raccontare e quel suo modo di creare le scenografie con le bellezze architettoniche", ha spiegato. Dopo essere passato per l'ultimo festival di Sanremo, fa un bilancio della sua doppia partecipazione: "Non penso ci tornerò a breve. - ha confessato - Quest'anno mi è dispiaciuto non partecipare alla serata delle cover con 'Svalutation' di Celentano, che magari proporrò dal vivo nel prossimo tour".