Claudio Trotta: "Un Osservatorio sulla piaga del secondary ticketing"

Elio: "Il secondary ticketing è parassitismo" - "Tecnicamente stiamo parlando di parassitismo. Le zecche che contributo danno all'essere a cui si attaccano? Nessuno. Gli succhiano il sangue, quanto più possono. La differenza con il secondary ticketing è che poi la zecca dà il sangue a qualcun altro, quindi in un certo senso è migliore". Non usa mezzi termini Stefano "Elio" Belisari, voce del gruppo Elio e le Storie Tese, intervenuto al convegno. Secondo Elio per combattere il fenomeno "le petizioni e le iniziative sono belle, però ci vorrebbe qualcosa di più drastico: bisognerebbe pensare a collari anti-secondary ticketing, come esistono quelli anti-zecca. Altre cose, insomma, che finalmente lo sconfiggano".



Siae: "Chi compra dai bagarini è complice" - "L'appello che facciamo a cittadini e fan è di non acquistare biglietti per concerti e spettacoli dal vivo sul mercato secondario, perché così facendo si rendono 'complici' di una truffa ed essi stessi non è certo che riusciranno a entrare all'evento". Così il presidente della Siae, Gaetano Blandini, in un video messaggio trasmesso durante la conferenzao. Ci saranno "sistemi di controllo" piu' stringenti agli ingressi ha detto Blandini, precisando che l'obiettivo non è "colpire" il singolo che rivende il biglietto per un evento a cui non puo' partecipare, ma "chi fa questo in maniera massiva".