Passeggiata romantica, mano nella mano nella notte romana. Sorrisi, scherzi e poi arriva un bacio. Come testimoniano le foto pubblicate da "Settimanale Nuovo", Claudio Santamaria e Francesca Barra sono usciti allo scoperto. Ora che la giornalista ha ufficializzato la separazione dell'ex marito, la loro nuova love story può essere vissuta alla luce del sole, anche se i due cercano ancora di non farsi troppo notare per le strade.