Claudio Baglioni, standing ovation al concerto benefico in Vaticano

"A volte qualcuno mi chiede: 'Ma Lei, padre, parla sempre dei poveri e della misericordia'. Sì, dico, ma non e' una malattia. E' semplicemente il modo con cui Dio si è rivelato". Queste le parole del Pontefice, che ha aggiunto "Il Natale ormai alle porte ci ricorda il modo con cui Dio è entrato nel mondo: nasce da Maria Vergine come tutti i bambini, viene avvolto in fasce, preso in braccio, allattato. Non solo: lui, la sua mamma e Giuseppe hanno dovuto fare i conti con il fatto che per loro non c'era posto nell'albergo".



"La buona notizia, l'annuncio della nascita non viene consegnato a re e a principi, ma a pastori, uomini poco o male considerati, peccatori incalliti potremmo dire" ha continuato aggiunge Francesco "Questo è il nostro Dio: non il totalmente altro ma l'assolutamente prossimo. Per questo diventare artigiani della carità e costruttori di misericordia è come investire non in borsa, ma in paradiso, nella vita beata del cielo, nell'amore del Padre".



"Grazie a tutti" ha poi chiosato "Grazie a nome dei bambini di Bangui e di quelli delle zone terremotate. Non potremo fare cose grandi, realizzare grandi progetti, ma cio' che faremo avra' la firma della nostra passione per il Vangelo. Buon Natale a tutti!".