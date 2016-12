Claudio Baglioni piange il suo maltese

E' struggente il lungo post su Facebook che il cantautore romano Claudio Baglioni ha dedicato sul suo profilo ufficiale a GrandPetit, il maltese che è deceduto all'improvviso dopo 14 anni di vita insieme. "Non aveva malanni e niente di che - scrive l'artista - tranne una corsetta un po' rigida e un mantello appena meno fluente per via dell'età non più giovane. Il cuore gli si è spaccato così all'improvviso ed è andato giù a corpo morto".